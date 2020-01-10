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Adalet Bakanı Gül: Derdest dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarına geriledi
10.01.2020 - 10:18 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Gül:"2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140’tan 96’ya gerilemiştir. Bu sayı, adil yargılanma hakkında 53’ten 15’e, tutuklamayı da içeren özgürlük ve güvenlik hakkında 29’dan 9’a, dernek kurma ve toplantı özgürlüğünde, 11’den 2’ye düştü. Yine, 2019 yılında AİHM’de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Derdest dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680’e geriledi."
Etiketler : adalet bakanı,abdulhamit gül,
674226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674226.aspx
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