Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Taal Gölü'nde bulunan bir adadaki yanardağın patlaması sonrası THY'nin bugünkü "TK 85 Manila-İstanbul" ile yarınki "TK 84-85 Manila-İstanbul-Manila" seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.