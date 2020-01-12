Alınan bilgiye göre, Taal Gölü'nde bulunan bir adadaki yanardağın patlaması sonrası THY'nin bugünkü "TK 85 Manila-İstanbul" ile yarınki "TK 84-85 Manila-İstanbul-Manila" seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.
THY, bugün ve yarınki Manila seferlerini iptal etti
12.01.2020 - 22:11 | Son Güncelleme: 12.01.2020 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY), Filipinler'de bir yanardağın aktif hale gelmesi nedeniyle başkent Manila'ya bugün ve yarın yapmayı planladığı iki tarifeli seferi karşılıklı iptal etti.
Etiketler : THY,
674700 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/674700.aspx
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