Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kitabını Kültür AŞ’nin internet sitesinde satması yeni skandalları ortaya çıkardı. Belediye’nin işritaklerinden Kültür AŞ’nin işlettiği www.istanbulkitapcisi.com isimli sitede, aralarında terör örgütü PKK’nın kurucularından Sakine Cansız’ın “Hep Kavgaydı Yaşamım” isimli üç ciltlik anısı ile PKK propagandası yapılan birçok kitabın da satıldığı belirlendi. Büyük tepkiye sebep olan ‘belediye sponsorlu satış’ın tespit edilmesinin ardından İBB söz konusu kitapları listeden silerek satışı durdurdu.

TOPLATILMIŞTI

Kitaplar arasında Aram Yayınlarından çıkan PKK’lıların anılarını anlatan “Dağlar Konuşsun”, “Gerilla Anıları”, “Dağın Samimi Dostu”, “Gerekirse Sonra Ölürüm” isimli çalışmaların bulunduğu belirlendi. Söz konusu kitapların, gençlerin aklını çalıp dağa götürülmesinde kullanıldığı tahmin ediliyor. Söz konusu yayınevinin 53 kitabı için 2016 yılında toplatma kararı verilmişti. Belirtilen yayınlarda terör propagandası yaptığı, bir operasyon sırasında kargo araması yapılınca ortaya çıktı. Kitapların Kültür Bakanlığından nasıl onay aldığı, yasaklanmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde nasıl ve neden satıldığı merak konusu oldu. Bir iddiaya göre belediye, dağıtımcılarla anlaşma imzaladı. Bu sırada satışa sunulan kitaplar incelenmedi. Büyükşehir Belediyesi, CHP’ye geçince Kültür AŞ ekibi tamamen yenilendi.

SAVCILAR KARAR VERİR

Skandal hakkında ne diyeceği merak edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK’lı Sakine Cansız’ın kitabının satışını iptal ettiklerini açıkladı. HDP’li Demirtaş’ın kitabının satılmasını ise savunan İmamoğlu, şu yorumu yaptı: Demirtaş’a ait kitap her yerde satılıyor. Devletin kurumları da buna dahil. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da. Kaldı ki bir kitabın yasak olup olmadığına karar verecek olan, bu ülkenin mahkemeleri, savcılıkları. Diğer kitapla ilgili olarak, beş yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. Ama gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik. Ama bu konu üzerinden bir hamaset oluşturarak yine bir düşmanlık kurgusu üzerine önce sosyal medyadan başlatıp sonra başka iletişim araçlarına taşıyarak, yani bir nevi böyle toplumu infiale getirmek… Bunlar hoş şeyler değil.

Bu arada TBMM Başkanlığı, PKK kurucularından Sakine Cansız’ın bir kitabının Meclis Kütüphanesinde bulunduğu haberlerine ilişkin şu açıklamayı yaptı: Bahsi geçen kitap, ilgili kanun hükümleri uyarınca TBMM Kütüphanesine gönderilmiş ve kataloğuna kaydedilmiştir. Dolayısıyla TBMM Kütüphanesi tarafından söz konusu kitabın satın alınarak kütüphane envanterine eklenmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

TİYATRONUZU KANDİL'E KURUN

Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP’li Selahattin Demirtaş’ın “Devran” isimli kitabının tiyatroya uyarlanması ve Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan ile Canan Kaftancıoğlu’nun oyunu birlikte izlemesine sert tepki geldi. Partisinin grup toplantısında CHP ile HDP’nin ‘oyun buluşması’nı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Zaten bunlar dün Ankara’dan İstanbul’a da beraber yürümemişler miydi? Şimdi de işte diyordu ya ‘tiyatro’ diye, sizin kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa, çık Diyarbakır’a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Terörist Demirtaş’ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP’ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil’de kurun, ya da Pensilvanya’ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız, hasılat rekorları kırarsınız. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın, zira sattırmayız” diye çağrıda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise tiyatro oyununa destek çıktı. İmamoğlu “Kadınlar bir kitap üzerinden bir tiyatroyu izlemesi ve sürece katkı sunma çabasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Açıkçası destekliyorum da. Keşke bunlara on, on beş kadın daha eklenseydi. Belki kadın eliyle farklı bir atmosfer doğabilir. Bu ülkede barış ve huzur ortamı oluşabilir. Bu konuda erkek çeneleri az konuşsa. Bizi hamaset çerçevesinin içine girmeyiz” dedi.