Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'a 17 yıl 4 ay hapis cezası
15.01.2020 - 16:02 | Son Güncelleme: 15.01.2020 - 16:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Kaynak: AA
Etiketler : Yargıtay 9. Ceza Dairesi,eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım,
675250 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675250.aspx
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