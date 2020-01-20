Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında Bostancı Mahallesi’nde, Afganistan uyruklu 25 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğüne gönderildi.
Balıkesir'de Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı
20.01.2020 - 01:36 | Son Güncelleme: 20.01.2020 - 01:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
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676157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676157.aspx
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