Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ın da aralarında bulunduğu medya temsilcilerinin sorularını cevaplandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Devran” isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gitmesine ilişkin soruyu cevaplayan Akşener şunları söyledi: Biz insanların tercihlerine karışmayı kendimize yakıştıramayız. Kim, nereye, hangi yeri ziyarete gider bizi ilgilendirmez. Kılıçdaroğlu’nun bir beyanatı var. ‘HDP ile herhangi bir iletişim kanalının açılması için HDP’nin PKK ile arasına mesafe koyması ve PKK’nın bir terör örgütü olduğunu söylemesidir’ dedi. CHP genel başkanının beyanatı bu. Bu da bir değişiklik göstermediğine göre aileler üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum. Siyasilerin eşleri tiyatroya gitmiş. CHP’nin kurumsal yapısı eğer bu tiyatroda ortaya çıkan fotoğraf ile eş değerse başka bir şey. Eşler üzerinden ne söyleyebiliriz ki...

“Siz davet edilseydiniz gider miydiniz?” sorusuna Akşener “Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve bir kurumsal yapıyı temsil ediyorum. Ben gitmezdim. Ha eşim davet edilseydi gider miydi? O da gitmezdi” cevabını verdi. Erken seçim tartışmalarına yönelik sorulan bir soruya karşılık Akşener, erken bir seçim öngörmediğini söyledi. Muhtemel bir erken seçimde cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı ile ilgili ise Akşener “Kişisel olarak inatlaşmak gibi bir huyum yok. ‘İlle de ille’ diye bir pozisyonum yok. Türkiye’de 25 yıllık siyasi geçmişimde netice itibarıyla milletvekili seçildim, bakan oldum, yani bu milletin teveccühüne nail olmuş biriyim. Referandumdan itibaren başlayan süreçte ben kendimi millete borcunu ödeyen bir insan olarak konumlandırdım. İnatla ‘Ben ben ben’ deme gibi bir yönüm yok” ifadesini kullandı.



CHP İLE DE RAKİBİZ

Yeni kurulan ve kurulacak olan partilerin Türkiye açısından iyi olacağını savunan Akşener şöyle konuştu: Uzun zamandır rekabet siyaset üzerinden yapılmıyor. Seçmen odaklı bir siyasi rekabet yok. Seçenek artırmak, siyasi alanın renklenmesini sağlamak prensip olarak demokrasiye hizmet eder. Partimiz olarak kurulmuş ve kurulacak olan siyasi partilerin oluşmasının faydalı olacağına inandık. Her iki siyasi partiyle, CHP ve AK Parti ile rakibiz. Hepimizin bir Türkiye tasavvuru var. Yarının ne göstereceği konusunda bugünden konuşmayı doğru bulmuyorum.