Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem İzmir, Aydın, Denizli, Kütahya ve İstanbul gibi çevre illerde hissedilmişti. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, depremde herhangi bir can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Murathan, deprem fırtınası yaşandığını vurgulayarak, "Bu deprem hakkında kısaca bilgi vereyim; bu deprem iki fay hattının kesişme noktasında, Manisa Kırkağaç genel fay hattının kesişme noktasında gerçekleşti. 5.4 büyüklüğünde, yaklaşık 6.5 kilometre derinliğinde sığ deprem olarak değerlendiriyoruz. Depremin Ege Bölgesi ve İstanbul’da olmak üzere çok geniş bir alanda hissedilmesinin nedeni, depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesi. Bu nedenle hemen hemen bütün Ege Bölgesi bunu hissetmiş oldu" dedi.

İstanbul'a kadar nasıl etkiledi?

Murathan, "Sığ derinlikte olan depremlerin büyüklüğü de daha sarsıcı olabiliyor. İstanbul'da hissedilmesinin sebebi sığ derinlikte olması, deprem çok büyük bir deprem değil. Yıkıcı etkilere sahip olan bir deprem değil ama 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşmesi nedeniyle çok yakın çevre ve İstanbul'a kadar bu hissedilmiş oldu" diye konuştu.

Murathan, "Bundan sonrası için bu bölge aktif, irili ufaklı fayların çok yaygın olduğu bir bölge. Biz bu şekilde kalacağını düşünmüyoruz. Bu fayların da tetiklenebileceğini ama bu bölgede çok yıkıcı nitelikte bir deprem beklemiyoruz. 6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşebilir ama çok sarsıcı, yıkıcı nitelikte deprem beklemiyoruz. Özellikle bu bölgede yaşayan halkımızın daha küçük çapta bir deprem fırtınasına da hazır olması gerektiğini düşünüyoruz. Kaygılanmasınlar. Türkiye'de kaygılanmamız gereken bir ülkede yaşıyoruz, bir deprem ülkesiyiz" şeklinde konuştu.

"Manisa'da yıkıcı bir deprem beklemiyoruz"

Murathan, şöyle devam eti:

"Bizim yaşadığımız kent İzmir için de benzer bir durum söz konusudur. İzmir’de sürekli bunu ifade ediyoruz. 13 tane aktif fay var ve bunlar önemli. Bir kısmı İzmir’de yerleşim yerlerinin içinden geçiyor. Biz Akhisar-Manisa bölgesinde sarsıntıların devam edeceğini bekliyoruz ama bunlar küçük deprem fırtınaları şeklinde olabilir. Artçı depremler şeklinde böyle büyük bir deprem o bölgede beklemiyoruz. Özellikle altını çizmek istiyorum, o bölgede yıkıcı bir deprem beklemiyoruz. Bugün için beklemiyoruz, enerji açığa çıktı. O bölgede bazı aktif fayların 6.5 büyüklüğünde deprem ölçecek faylar olduğunu, Manisa'nın içinde de olmak üzere biz bunu biliyoruz. O bölgede aktif bir enerji açığa çıktığını düşünüyoruz. Daha büyük bir deprem beklemiyoruz."

Murathan, Akhisar depreminin Ankara ve İstanbul depremlerini ya da başka bir bölgedeki depremleri tetikleyecek nitelikte olmadığının da altını çizdi.