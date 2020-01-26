Burada sivil ve asker yetkililerle bir araya gelen Akar, mevcut duruma ilişkin bilgi aldı. Yapılan toplantıda, alınan tedbirler gözden geçirildi, ilave tedbirler değerlendirildi. Akar ve komutanlar, daha sonra depremin meydana geldiği Elâzığ’a geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki incelemelerine katıldı.
Akar, İdlib dramına karşı alınan tedbirleri inceledi
26.01.2020 - 03:01 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 03:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile gittiği Hatay’da, Suriye rejiminin saldırıları nedeniyle İdlib’den yaşanan göçle ortaya çıkan insanlık dramına karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.
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677392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677392.aspx
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