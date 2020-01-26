Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada sivil ve asker yetkililerle bir araya gelen Akar, mevcut duruma ilişkin bilgi aldı. Yapılan toplantıda, alınan tedbirler gözden geçirildi, ilave tedbirler değerlendirildi. Akar ve komutanlar, daha sonra depremin meydana geldiği Elâzığ’a geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgedeki incelemelerine katıldı.