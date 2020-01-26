Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımların süratle atılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Cezayir serbest ticaret anlaşması için gerekli adımlar süratle atılacak
26.01.2020 - 20:10 | Son Güncelleme: 26.01.2020 - 20:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret anlaşması için gerekli adımların süratle atılacağını bildirdi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Cezayir,
677541 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677541.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER