Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu. Bingöl’den gelerek 13 Ocak’ta oturma eylemine katılan Metin Açan’ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Hakan Açan, dün Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Açan, Diyarbakır’a sevk edildi.

Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Metin ve anne Necla Açan, ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde oğluyla buluştu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğullarına “Hoş geldin.” diyen Açan çifti, dört yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı.

Harun Açan, anne ve babası ile görüşmesinin ardından ifadesinin alınması için sorgu odasına alındı.

Eylemin 133’üncü gününde ailelere katılan Metin Açan, 2012’de kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Hakan ve daha sonra kardeşinin peşinden dağa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan diğer oğlu Harun için oturma eylemine katılmıştı.

Evlat nöbetinin 155. gününde çocuğuna kavuşan aile sayısı 5’e yükseldi.