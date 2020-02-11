Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’yi kana bulayan Beşşar Esad rejimi dün yine Mehmetçiği hedef aldı. 3 Şubat günü İdlib’de rejim unsurları tarafından yapılan saldırıda 7 Mehmeçiğin ve 1 sivil personelin şehit düşmesinin ardından Rus heyeti Ankara’ya gelmişti. Cumartesi günü yapılan görüşmelerin ardından, dün yeni görüşmelerin başladığı sırada rejim yine İdlib’de Türk askeri konvoyunu hedef aldı. Muhaliflerin kontrolündeki İdlib’in kuzeyinde ilerleyen Mehmetçiğe yapılan yoğun topçu ateşli saldırıda beş askerimiz şehit düştü. Beş askerimiz de yaralandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜVENLİK TOPLANTISI YAPTI

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara’da acil güvenlik toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı. Toplantıda, şehitlerimizin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğimizin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğinin altı çizildi.



MSB: 115 rejim hedefindeki 101 unsur imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib’de Esad güçlerince düzenlenen saldırı sonrasında, 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve ilk bilgilere göre 101 rejim unsurunun etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.



MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre, 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere atışlar devam etmektedir. Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmamış, bırakılmayacaktır. Bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı şimdiye kadar olduğu gibi meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır.”



HELİKOPTERLER HAVALANDI

İdlib’in sınır komşusu Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde ise askeri hareketlilik başladı. Tam teçhizatlı olan helikopterler bölgede uçuş yaptıktan sonra Suriye içlerine doğru gitti. Suriye’deki gözlem noktalarımıza destek için sevkiyat devam ederken, sınırdaki karakollara da yoğun askerî sevkiyat yapıldı. ‘Kirpi’ denilen zırhlı araçlardan oluşan yeni bir askeri konvoy da sınır hattına geçti.



İLK SALDIRIDA SEKİZ ŞEHİT

3 Şubat’ta Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu yedi asker ile bir sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 asker de yaralandığı bildirilmişti.



BEŞ ŞEHİRDE AYNI ACI…

Kahramanlarımız yüreğimizi yaktı

Suriye’de rejim unsurlarınca İdlib’de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan 5 kahramanın hepsi de uzman onbaşıydı. Şehitlerimiz İbrahim Albayrak (Kayseri), Enes Alper (Niğde) Davut Özcan (Kırıkkale), Halil İbrahim Açıkgöz (Gaziantep) ve Fatih Saylak’ın (Kahramanmaraş) acı haberleri memleketlerine tez ulaştı. Yetkililerin haber verdiği ailelerin oturduğu evlere Türk bayrakları asıldı. Komşular ailelerin acılarını paylaştı.

İbrahim Albayrak (24), 1,5 yıl önce göreve başlamış, 8 ay önce de nişanlanmıştı. Şehidimizin ağabeyi Uzman Çavuş Doğan Albayrak’ın da İdlib’de görev yaptığı belirtildi.

Enes Alper (23) dört kardeşin en büyüğüydü. O da 1 ay önce nişanlanmıştı.

Davut Özcan (25) ise iki yıl önce görevine başlamıştı.

İbrahim Halil Açıkgöz (22) için evlerinin bulunduğu sokağa taziye çadırı kuruldu.

Fatih Saylak (26) ise bir yıllık evliydi.



FUAT OKTAY:

Hainliğe misliyle karşılık verdik

∂ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib’deki saldırıya ilişkin “Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir” ifadesini kullandı. Oktay, Twitter hesabından, İdlib’de rejim güçlerinin topçu atışı sonucu beş askerin şehit olduğu, beş askerin de yaralandığı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu. İdlib’de bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan Türk askerlerine düzenlenen saldırıda şehit olanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Oktay “Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir.” değerlendirmesini yaptı.



ÖMER ÇELİK:

Rejim hedefleri kesintisiz vuruluyor

∂ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında İdlib’teki hain saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Türkiye’nin kararlılığı tamdır, gözlem noktalarımız görevlerini kararlılıkla sürdürecektir. Herhangi bir şekilde gözlem noktalarından çekilme gibi bir şey söz konusu değildir. Saldırılara misliyle karşılık verilmeye devam edilecektir. Rejim hedeflerini yoğun bir şekilde ateş altına alma faaliyeti kesintisiz bir biçimde sürmektedir. Cumhurbaşkanımız, ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir. Rejim, saldırganlıkla ihlal ettiği çizginin gerisine çekilinceye kadar TSK gereken çalışmaları yapacaktır. Verilen karşılıklar zaten bir operasyondur. Ama biz bunu herhangi bir yeri ele geçirmek için, mutabakatların dışındaki bir mevziiyi ele geçirmek için, bir hedefe ulaşmak için yapmıyoruz.



JEFFREY ANKARA’YA GELİYOR

ABD de İdlib’deki sürece dahil olmak için harekete geçti. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara’yı ziyaret edecek. Dışişleri

Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı’nda temaslarda bulunması beklenen Jeffrey’in gündeminde İdlib’deki son durum yer alacak.



TÜRK VE RUS HEYETİ, ÜÇ SAAT İDLİB’İ ELE ALDI

Görüşmeden sonuç çıkmadı

İdlib’deki krize çözüm bulmak için cumartesi günü bir araya gelen Türk ve Rus heyetler dün ikinci defa görüşmelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan ve Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’ın başkanlık ettiği görüşmeye, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve MİT’ten temsilciler katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyette ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşini ile Rus askeri ve istihbarat görevlileri yer aldı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda İdlib’deki son gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilirken, bölgedeki krize ilişkin mutabakat sağlanamadığı öğrenildi.



ERDOĞAN-PUTİN ZİRVESİ OLABİLİR

Bu arada Çavuşoğlu, Rus heyetle yapılan görüşmelerde bir yol üzerinde uzlaşı olup olmadığının sorulması üzerine “Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü (dünkü) toplantıya ihtiyaç olmazdı” dedi. Bakan Çavuşoğlu, toplantılardan mutabakat çıkmazsa Erdoğan ve Putin’in bir araya gelebileceğini söyledi. Rus heyetiyle, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki bir heyet de görüştü. Soçi Mutabakatı’nın açıkça ihlal edildiği belirtilen görüşmede, anlaşmanın garantörlerinden Rusya’nın üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği belirtildi. Selçuk Böke ANKARA