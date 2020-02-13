Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Harekât ve Misyonlar” konulu ilk oturumda, NATO’nun Irak ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika’daki güvenlik durumuna ilişkin neler yapılabileceğine odaklanacaklarını söyledi. Toplantıda Türkiye’yi temsil eden Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, ABD’nin ev sahipliğinde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile NATO’daki üst düzey sivil ve askerî yetkililerin yanı sıra İtalya, Almanya, Gürcistan, Romanya, Polonya, Norveç ve Türkiye’nin katılımıyla Afganistan konusunda gerçekleşen toplantıya katıldı. Akar daha sonra mevkidaşı ABD Savunma Bakanı Esper ile de gö-rüştü. İki bakanın görüşmesinde, Suriye ve Irak’taki güvenlik konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu, ayrıca İdlib ile ilgili hem ABD hem de NATO’nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin ifade edildiği öğrenildi.



NATO’DAN ESAD’A: SALDIRILARI DURDUR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib’de artan tansiyona ilişkin, “Rusya destekli Esad rejimine, masum insanların hayatına mal olan saldırılarını durdurması” çağrısında bulundu. NATO’nun Türkiye’ye destek verdiğini hatırlatan Stoltenberg, buna örnek olarak, “Türkiye’nin hava savunma sistemlerini güçlendiren bazı kapasiteleri” gösterdi.