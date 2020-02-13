Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çeşitli askeri araçlar Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Suriye sınırına yakın bir noktada bekletilen askeri araçlar, hazırlıklarının yapılmasının ardından Suriye’nin İdlib kentindeki gözlem noktalarına sevk edilecek.