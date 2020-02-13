Türkiye’nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çeşitli askeri araçlar Hatay’ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Suriye sınırına yakın bir noktada bekletilen askeri araçlar, hazırlıklarının yapılmasının ardından Suriye’nin İdlib kentindeki gözlem noktalarına sevk edilecek.
Suriye’ye askeri sevkiyat sürüyor
13.02.2020 - 15:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 15:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki gözlem noktalarına askeri sevkiyatı sürüyor.
Etiketler : tsk,
681126 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681126.aspx
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