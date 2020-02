Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN - CHP’nin HDP ile yakınlaşması İYİ Parti’de istifaları arka arkaya getirdi. İYİ Parti içerisindeki bu yöndeki rahatsızlık Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın ardından parti kurucularından Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un istifasıyla patlak verdi. Kulislerde, söz konusu istifaların artacağı ve teşkilatlara da yansıyacağı iddia ediliyor.

Parti içi krizler, kurucu üyelerin restleşmesi, teşkilatlardaki tartışmalar İYİ Parti’de yaprak dökümüne neden oldu. İYİ Parti içerisinde, CHP’nin HDP ile Cumhurbaşkanı ve milletvekili ile yerel seçimlerde birlikte hareket etmesinden duyulan rahatsızlığın uzun süredir devam ettiği konuşuluyor. Bu sebeple genel seçimlerin ardından partiden ilk istifa eden isim İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz olmuştu. Daha sonra İstanbul Milletvekili Fatih Şeker ve Manisa Milletvekili Tamer Akkal da istifa etmişti. Arkaz MHP’ye, Akkal ise AK Parti’ye geçiş yapmıştı. Geçtiğimiz hafta İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da parti yönetimiyle ters düştüğü gerekçesiyle partiyle yollarını ayırmıştı. Tuba Vural Çokal dün şu açıklamayı yaptı: Parti içinde Türk milliyetçilerinin ve Ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılmaya ve dışlanmaya çalışılması, söylemlerle eylemlerin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden olmuştur.

Son olarak da dün İsmail Ok, partinin en büyük ortağı CHP’nin HDP ile yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlıktan dolayı istifa etti.



BEŞ VEKİL DE SIRADA...

İYİ Parti kulislerinde, arka arkaya gelen istifaların parti içerisinde bir kırılma noktası olduğu belirtiliyor. Bu istifalara yeni isimlerin de ekleneceği ifade ediliyor. Kulislerde, önümüzdeki dönemde parti içerisinde beş milletvekilinin daha istifa edeceği konuşuluyor. Teşkilatlarda da dağılmanın yaşandığı partide, erimenin daha da artacağı kaydediliyor.



İSMAİL OK BOMBALAYIP AYRILDI

“PKK SEVİCİLERİ”

İsmail Ok, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Akşener’i sert sözlerle eleştirerek, partisinden istifa etti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Sözde sivil toplum örgütü adındaki, emperyalist Soros vakıflarında görev yapanlar, başkanlık divanında en hassas görevlere getirilmişlerdir. Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Sorosçuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde sakınca görmemiştir. Genel Başkan’ımız ile bire bir yaptığım görüşmede bu uygulamadan dolayı artık partimizin siyasi faaliyetlerine katılmayacağımı ama partiye de zarar vermeyeceğimi ifade ettim. Bu görüşmede artık milletvekili adayı olmayacağımı ve yapılacak ilk genel seçimde aktif siyaseti bırakacağımı kararlı ve net şekilde ifade ettim. İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP’li belediyeleri ve yine ilk yurtdışı gezisinde PKK’lı Ahmet Kaya’nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş’ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP’nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir.



Millet İttifakı’yla seçime giren İYİ Parti, Meclis’e 43 vekille girmişti. İsmail Ok’un da istifasıyla İYİ Parti’nin sandalye sayısı 37’ye düştü. İsmail Koncuk, Genel İdare Kurulu üyeliğinden, Ümit Özdağ da Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.