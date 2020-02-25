Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Şubat'ta 2'ncisi başlatılan ve 6 gün süren gıda denetim seferberliğinin 7 binden fazla denetçi ile gerçekleştirildiğini belirtti. Eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülen denetimlerle gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri ile okul kantin ve yemekhanelerinin denetime tabi tutulduğunu kaydeden Pakdemirli, "İkincisini tamamladığımız gıda denetim seferberliği kapsamında 5 kategoride ürün bazlı olarak denetimlerimizi yaptık. Bu bağlamda denetlediğimiz 82 bin 623 işletmenin 4 bin 275 adedinde olumsuzluk tespit edildi. Yine bu denetimlerde 695 numune alındı. Olumsuzluk tespit ettiğimiz işletmelere gereken cezai yaptırımları uyguladık" dedi.

'DENETİMLER SÜRECEK'

Bakan Pakdemirli, bu seferberliğin tamamlanması dolayısıyla kimsenin artık denetim yapılmayacak gibi bir düşünceye kapılmaması gerektiğine vurgu yaparak, "Ekiplerimiz her zaman alanda olacaklar ve bu denetimlerini sürdürecekler. Vatandaşlarımızın güvenli gıdaya ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Gıda da sahtekarlığa asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin talimatıyla ilk denetim, 25 Kasım 2019'da başlamış, 6 gün sürmüş, 72 bin 783 işletme denetimden geçirilmişti.