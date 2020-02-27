Diyanet İşleri Başkanlığı:"Suudi Arabistan devleti koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesi maksadıyla tedbir amaçlı Umre ziyareti için ülkeye girişlerin geçici olarak askıya alındığını bildirmiştir.Bu kapsamda tüm ülkelerden Umre ziyareti için yapılacak girişler geçici olarak durdurulmuştur.Şu ana kadar Suudi Arabistan yetkilileri tarafından bu ülkede koronavirüs vakası rastlandığına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştır.Suudi Arabistan’da bulunan Umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir.Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni Umre kaydı alınmayacaktır."
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan "umre" açıklaması
27.02.2020 - 13:31 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığı: 'Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle umre ziyaretlerini askıya aldı' açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : diyanet,umre,
684365 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684365.aspx
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