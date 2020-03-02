Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Uzun süredir üzerinde çalışılan Hayvan Hakları Kanun taslağı, önümüzdeki günlerde Meclis’e gelecek. Düzenleme kabul edilirse artık hayvanlar ‘mal’ değil ‘can’ olarak tanınacak. Bu sebeple hayvanlara kötü muamele ve eziyet eden kişi ağır cezalar alacak. Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı, bu gibi olayların ihbar edilmesi için bünyesinde ön şikâyet büroları kuracak. Şüpheliler burada yapılan ilk incelemelerin ardından adli makamlara sevk edilecek. Bu sayede yargının da yükü azaltılacak. Taslakta bir diğer önemli madde de Pet shop’larda hayvan satışının kaldırılması... Tamamen bir yasaklama getirilmeyecek ama Pet shoplar hayvanları artık sanal ortamda satabilecek. Böylelikle hayvanlar tabii ortamlarından koparılıp dükkânın içinde hapis kalmayacak. Ayrıca satın almak isteyen kişi, internette hayvan hakkında bilgi de edinebilecek. Satışın niçin tamamen kaldırılmadığı hususunda konuşan AK Partili yetkililer “Pet shop’ları tamamen kaldıramayız. Bunu yaptığımızda vatandaşları merdiven altına iteriz. Çünkü vatandaş hayvan sahibi olmak istiyor. Pet shop’larda hayvanların aşıları yapılmış oluyor. Ayrıca hayvanın anne baba ve geçmişini bilebiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.