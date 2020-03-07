Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen fırtına obüsleri İslahiye ilçesinde hizmet veren 106. Topçu Alay Komutanlığına getirildi. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ihtiyaç olması durumunda sınıra gönderileceği öğrenildi.