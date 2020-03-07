Türkiye'nin farklı bölgelerinden gönderilen tırlara yüklenen fırtına obüsleri İslahiye ilçesinde hizmet veren 106. Topçu Alay Komutanlığına getirildi. Sevk edilen obüslerin Suriye bölgesinde devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında ihtiyaç olması durumunda sınıra gönderileceği öğrenildi.
Sınıra obüs sevkiyatı
07.03.2020 - 21:21 | Son Güncelleme: 07.03.2020 - 21:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırında bulunan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığına zırhlı araç takviyesi yapıldı.
Etiketler : obüs,suriye,sınır,
686468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686468.aspx
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