Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Türkiye ile Rusya arasında İdlib görüşmeleri sürdüğü saatlerde, Suriye’nin kuzeyinde PYD/YPG ziyaret eden Uluslararası DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Sözcüsü ABD’li Albay Myles Caggins, YPG’li terörist Mustafa Bali ile ortak açıklama yaptı. DEAŞ Karşıtı Koalisyon’un, Haseke yakınlarındaki Rimelan’daki askeri üssünde yapılan ortak basın toplantısında ABD’li komutan Caggins, PYD/YPG ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Caggins ayrıca twitter hesabı üzerinden terör örgütüne teşekkür etti. Sosyal medyada ABD’li komutan ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşa terörist Bali de, “Albay Caggins ile çok verimli ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun vadede atılacak adımları konuştuk” ifadelerini kullandı.

PKK SLOGANI KULLANMIŞTI

ABD’li komutan Caggins, daha önce de terör örgütü YPG/PKK’nın sözde kadın kolu YPJ’nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutlamıştı. ABD’li Albay, terör örgütü mensuplarıyla bir araya geldiği gün, ABD Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey de İstanbul’da katıldığı Uluslararası İdlib Konferansı’nda ABD’nin Suriye konusunda Türkiye’nin yanında olduğu mesajını veriyordu. Jeffrey, Türkiye temasları kapsamında “Türkiye’yi askeri, diplomatik ve insani yardım konularında desteklediklerini, mühimmat sağlayabileceklerini ve Türkiye’nin Patriot talebini inceledikleri” dile getirmişti.

ÇELİŞKİLERİ İLK DEĞİL

Bir yandan Türkiye’ye destek açıklamaları yapan ABD’nin diğer taraftan terör örgütü YPG ile iş tutması ilk değil. Geçtiğimiz yıl Jeffrey’in Türkiye’de temaslarda bulunduğu saatlerde ABD’li General Kenneth McKenzie de YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile yan yana gelmişti.