Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programını düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı video salonda bulunan konuklara duygusal anlar yaşattı. Duygulandıran video karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
08.03.2020 - 17:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında 7 şehit annesinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,kadınlar günü,Türkiye’nin Kahraman Kadınları,şehit anneleri,
686642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/686642.aspx
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