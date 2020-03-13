Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Kalın’ın açıklamaları özetle şöyle:

Öncelikle ilk, orta ve lisede okullar 16 Mart'tan itibaren bir hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. Daha sonra 23 Mart itibarıyla da uzaktan eğitim yöntemi ile internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkânı sağlanacaktır. İkinci olarak üniversitelerimizle ilgili yine 16 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimiz de tatil edilecektir.

Uzmanların yaptığı tavsiyeler, değerlendirmeler, analizler çerçevesinde spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır.

Daha önce sağlık bakanımızın da ifade ettiği gibi yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da mutlaka kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri, karantina altına almaları büyük önem arz etmektedir. Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkân ve kabiliyetine sahibiz.

Cumhurbaşkanımızın yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.

İnternet ve televizyon aracılığı ile uzaktan eğitim sağlanacak

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Küliye’deki toplantının ardından koronavirüse karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı. Alınan tedbirler özetle şöyle:

∂ Nisan ayındaki ara tatil öne çekildi, 16 Mart’tan 31 Mart’a kadar okullar tatil edildi.

∂ 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitim süreci başlayacak. İlk ve orta dereceli bütün okullarda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak eğitim bilişim ağı ile internet üzerinden ve televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak.

∂ Eğitim bilişim ağı kullananlarda bütün operatörlerden ücretsiz 3GB internet erişimi sağlanacak.

∂ Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacak.

∂ Bu süreçte öğrenciler ve veliler ne yapacaklarını eğitim bilişim ağı ve Bakanlığın internet sitelerinden takip edebilecek.

∂ 444 0 632 numaralı çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti verilecek.

∂ Tatil süresince bütün okullar koronavirüse karşı dezenfekte edilecek.

İdari ve akademik personele tatil yok

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta tatil ilan edilmesinin ardından YÖK'ün aldığı tedbirler de belli oldu. Alınan bilgiye göre, üniversitelerdeki bütün koronavirüs tedbirleri, YÖK'ün koordinasyonunda üniversitelerle sürekli temas halinde yürütülecek. 3 haftalık tatil sürecinin uzatılıp uzatılmayacağına koronavirüsün seyrine göre, ilgili devlet makamlarının değerlendirmesinin ardından karar verilecek. Üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinlikler de düzenlenmeyecek. Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek.

#2 ay direnelim

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını bütün dünyayı kasıp kavururken Türkiye’de sadece bir kişide görüldü. Avrupa’dan gelen bu hasta da en hızlı şekilde izole edildi. Türkiye’de gerekli tedbirlerin en iyi şekilde alındığını vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün havaların ısınmasıyla etkisinin azalacağını söyledi. Bakan Koca “İki ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun tahmini bu yönde. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, iki ayda hayat normale döner” ifadelerine yer verdi. Bakanın bu sözlerini destekleyecek türden bir açıklama da Çin’den geldi. Çin’de 2002 senesinde ortaya çıkan SARS virüsünü bulan 83 yaşındaki bilim adamı Zhong Nanshan “Salgının haziran ayında bitmesini bekliyorum. Hastalığı bir kere geçirenin bir daha yakalanma riski de çok düşük” dedi.

“TÜRKİYE’DE SALGIN YOK”

Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise “Tek bir vakanın olması Türkiye’de salgının başladığı anlamına gelmez. Panik ve korkuya gerek yok. Gelen veriler ümit verici. Hastaların yüzde 80’i hafif şekilde atlatıyor. Sadece yüzde 20’si hastanede tedavi ediliyor. Çoğu da iyileşiyor. Şu an bir ilacının olmaması tedavi edilemediği anlamına gelmiyor. Türkiye bu süreci çok iyi yönetti. Hastalığın girişi oldukça ötelendi. Bugün böyle bir salgınla nasıl baş edebileceğimizi biliyoruz” diye konuştu.

Soğuk-sıcak dinlemez

Damla Peker ANKARA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölümcül salgınla ilgili “Havalar ısınınca biter” tahminini doğru bulmuyor. İşte DSÖ’nün aktardıkları...

SICAK BÖLGELER: Şimdiye kadar elde edilen bulgulara göre Covid-19, sıcak ve nemli havaya sahip yerler dâhil olmak üzere bütün alanlarda bulaşabilir. Hangi iklimde olursanız olun tedbirinizi alın.

SOĞUK HAVA VE KAR: Soğuk hava ne yeni tip koronavirüsü ne de diğer hastalıkları yok edebilir. Normal insan vücudu sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36,5 ila 37 derece kalır.

SICAK BANYO: Bu iddianın da bir aslı yok. Sıcak su ile yıkanmanız sizi virüsten koruyamaz.

SİVRİSİNEK: Koronavirüsün sivrisinek ısırıklarıyla bulaşabileceği söylentileri var. Araştırmalar sonucu böyle bir kanıt bulunamadı. Virüs, taşıyıcı olan kişinin öksürmesi, hapşırması, sümkürmesi veya tükürmesi sonucu oluşan damlacıklar ile yayılmaktadır. Covid-19 bir solunum virüsüdür.

Cuma namazının iptali söz konusu değil

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs dolayısıyla Cuma namazının kılınmayacağına yönelik söylentilere itibar edilmemesini istedi. Yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanımızın sosyal medya hesabından yapılmış gibi gösterilen ve gerçekle ilgisi olmayan bir ekran görüntüsünün paylaşıma sokulduğu öğrenilmiştir. Bu paylaşım gerçek dışıdır. Cuma namazının kılınmaması gibi bir durum söz konusu değildir.”