Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Umre ibadeti nedeniyle Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşlarımız yurda dönüyor. Bu gece gelecek son kafile ile umreye giden 21 bin kişinin tamamı yurda gelmiş olacak. Şu ana kadar Suudi Arabistan’da yaklaşık 60 koronavirüs vakası görüldü. Bu sebepten dolayı umreden gelen vatandaşlarımız için özel tedbirler alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Cidde Başkonsoluğu ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) bölgede kriz masası kurdu. Vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı, bilgilendirmeler yaptı. Vatandaşlar, Türkiye’ye dönüşte nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıldılar.

ÖZEL SAĞLIK GRUBU

Oluşturulan kriz masası sürekli Türkiye ile koordineli bir şekilde çalışıyor. Sağlık Bakanlığı olası bir olumsuzda B planını devreye sokacak. Dünyada benzeri görünmeyen bir sağlık grubu oluşturuldu. Hekim ve hemşireden oluşan takım uçakla gidip orada sağlık kontrolleri yapıp, herhangi bir hastalık bulgusu olanın uçakta nereye nasıl oturtulması gerektiğine kadar dersine çalıştı. Gerektiğinde 3 koltuk boş bırakılmak şekliyle özel bir uygulama gerçekleştirilecek. Şu ana kadar herhangi bir negatif durum olmadığı öğrenildi. Ekipler tetkikte bekliyor.

TÜRKİYE’DEKİ ALTINCI VAKA

Umreden gelen Türk yolcular uçaktan indikten sonra da birtakım testlerden geçiyor. Sağlık ekipleri tarafından özel cihazla ateşleri tek tek ölçülüyor. Vatandaşlara birtakım sorular soruluyor. Yüksek ateşi ve kuru öksürüğü olan kişilere direkt müdahale ediliyor. Dönüşlerin olduğu süreçten bu ana kadar 29 kişi hastaneye kaldırdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bunlardan birinin testinin pozitif çıktığını belirterek, “Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin” uyarısında bulundu.

HASTANE DEĞİL, ALO 184

Çalışmalar bununla da bitmiyor. Umreden dönen vatandaşlara 14 gün evden çıkmayın ikazı yapılıyor. Oluşturulan heyet bu kişileri yakından takip ediyor. Bu süreçte mümkünse misafir kabulünün gerçekleşmemesi ve özel nedenlerle dışarı çıkanların maske takması yönünde uyarılar yapılıyor. Bir olumsuz durumda ise hastanelere gitmek yerine Alo 184 Sabim Danışma Hattı’nı aramaları isteniyor.