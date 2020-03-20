MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.
PKK'nın sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi
20.03.2020 - 14:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonuyla PKK'nın kadın yapılanmasının sözde üst düzey sorumlularından Halide Tarı etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : PKK,Halide Tarı,
689570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/689570.aspx
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