Yıkmayı planlıyorlardı! Çinili Camii'nde belirsizlik devam ediyor

Haziran 2023'te yıkım kararı verilen ancak Kütahyalı sanatçıların müdahalesiyle son anda durdurulan Çinili Camii hakkında yapılan akademik incelemeler devam ediyor. Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş konuyu yakından takip ettiklerini dile getirerek incelemeleri anlattı.

Zemin kaymasından dolayı güçlendirme çalışmaları yapılan ve 6 yıldır ibadete kapalı olan Çinili Camii hakkında ne yapılacağı hala belirsizliğini koruyor.

Kütahya'nın sembol yapıları arasında sayılan camii hakkında yıkım kararı büyük bir reaksiyona yol açarak gündem olmuştu.

Tartışmalarda ikiye bölünen Kütahyalıların bir kısmı restorasyon isterken bir kısmı da yeniden yapılması gerektiğini savunuyordu.

NELER OLMUŞTU?

2020 yılında caminin geleceğiyle ilgili karar için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bir heyet ‘Çinili Cami Bilim Kurulu Çalıştayı’ düzenledi.

Akademisyenler, yaklaşık iki ay süren çalışmaların ardından Çinili Cami'nin güçlendirilmesine karar verdiklerini açıkladı.

Bu çalışmalar üzerine Kütahya Valisi Ali Çelik, caminin mevcut halinin korunarak restore edilip 2023 yılının mart ayında yeniden hizmete açılacağını ilan etmişti.

Ancak sonradan Kütahya İl Kültür Turizm Müdürlüğü yıkılıp yeniden 'aslına uygun olarak' yapılacağını açıkladı.

Yıkım kararına çini sanatçılarından itiraz geldi. Şehrin tarihi değerlerinin ortadan kaldırılmak istendiği söylendi. Mimarlar Odası Kütahya Temsilciliği de bu itirazlar destekleyici açıklamalar yaparak, restorasyonun yeterli olduğunu açıkladı.

4 SENARYONUN DA UYGULANAMAZ OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Cami hakkında 5 ayrı üniversiteden güçlendirme ve restore etmeye yönelik raporlar hazırlandı. Ortaya çıkan 4 farklı yapım senaryosunun da uygulanamaz olduğu görüldü.

Süreci takip ettiklerini söyleyen Erbaş şu açıklamayı yaptı:

”Cami ile ilgili olarak analizlerle rapor devam etmektedir. Raporda toplam 4 senaryo ile caminin ve zeminin güçlendirilme alternatifleri değerlendirilmiş ve “Yapılan inceleme ve değerlendirme çalışmaları sonucunda, dört senaryonun da uygulanamaz olduğu görülmüştür. Yapı ve zeminin kötü durumu ve potansiyel risklerin fazlalığı güvenli bir şekilde güçlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır” denilmiştir. İlgili raporun sonuç bölümünde, yapının rekonstrüksiyonun zorunlu olduğu belirtilmektedir. Bu tüm bilimsel çalışmaların birleştirilerek dünyaca ünlü Ressam ve Neyzen sanatçımız Ahmet Yakupoğlu tarafından 1973 yılında yapılan Çinili Camii yeniden eski günlerine dönecektir” diye konuştu.