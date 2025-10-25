Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3 suçu kapsıyor! Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verildi

3 suçu kapsıyor! Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3 suçu kapsıyor! Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verildi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mali Suçları Araştırma Kurulu, cumhuriyet savcılarına verilen yeni yetkiyle ilgili açıklama yaptı. Bundan böyle Cumhuriyet savcıları, 3 suç kapsamında suç paralarına rapor aranmaksızın el koyabilecek. Böylece mağdurların paraları en kısa sürede iade edilecek. Peki düzenleme hangi suçları kapsıyor. İşte detaylar...

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı internet sitesinden, son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan, "Cumhuriyet savcılarına, rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verileceği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

YETKİ 3 SUÇU KAPSIYOR

Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından, başta MASAK olmak üzere, ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak hazırlanan tasarıya dikkat çekilen açıklamada, "Sadece nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına Başkanlığımızdan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verilmektedir. Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç, özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, suç konusu paranın, finansal sistemden kaçışını engellemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edilmesini temin etmektir." denildi. 

AMAÇ MAĞDURLARIN PARALARINI EN KISA SÜREDE İADE ETMEK 

Açıklama şöyle devam etti: "Düzenlemeyle, hızlı bir şekilde el konulan paraların, en kısa sürede mağdurlara ödenmesi öngörülmektedir. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Gerek Başkanlığımız ve gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

