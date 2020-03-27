Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kauçuk temelli, viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiği MKE Maksam Makina ve Maske Fabrikası Müdürlüğünde tek kullanımlık maskelerin üretimine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Fabrika Müdürü Turgay Topaloğlu “Cerrahi maske dediğimiz, bez maske üretimine yönelik yeni bir tezgâhı daha kuruyoruz. Böylelikle günlük üretim kapasitemizi 100-150 bine çıkaracağız. Ayrıca, aylık 15 bin civarında panaromik ve KBRN maskeleri üretiyoruz. Piyasadaki altyapıyı da kullanmak suretiyle bütün bu üretim oranlarını iki, üç katına çıkarmak mümkün” diye konuştu. Yapılan çalışmaların ardından Bakanlığa bağlı fabrika ve dikimevlerinde günlük bez maske imalatının 400-500 bin seviyesine çıkarıldığı öğrenildi.