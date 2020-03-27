Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Tarihi Eyüpsultan Camii’nin hoparlörlerinden ise dua sesleri yükseldi. Cami imamı tarafından okunan duaya çevrede bulunan vatandaşlar da ‘amin’ dedi. Öte yandan caminin önünde bulunan ve her hafta yüzlerce kişinin namaz kıldığı Eyüpsultan Meydanı’nın ise boş olduğu görüldü.