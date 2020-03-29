Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Çamoluk ilçesi Karadikmen köyünde, korona virüs (Kovid-19) salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.
Giresun’da bir köy karantina altına alındı
29.03.2020 - 20:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 - 20:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun Valiliği, Çamoluk ilçesine bağlı Karadikmen köyünün korona virüs nedeniyle karantina altına alındığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : giresun,koronavirüs,karantina,
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