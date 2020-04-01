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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İtalya ve İspanya’ya sağlık malzemeleri gönderildi
01.04.2020 - 08:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 09:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, MSB'ye ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkânlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri, COVID-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya’ya Etimesgut Askeri Havalanından TSK'ya ait uçak ile gönderildi
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,italya,ispanya,
692880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692880.aspx
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