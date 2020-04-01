RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların reklam Üst Kurul paylarının ocak, şubat ve mart ayı ödemelerini 2'şer ay erteledi.
RTÜK reklam Üst Kurul payları ödemelerini 2'şer ay erteledi
01.04.2020 - 15:53 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların reklam Üst Kurul paylarının ocak, şubat ve mart ayı ödemelerini 2'şer ay erteledi.
Kaynak: AA
Etiketler : RTÜK,
692992 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692992.aspx
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