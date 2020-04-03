Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ettiğini bildirdi.

Twitter hesabından kampanyaya ilişkin bir video paylaşan Altun, şunları kaydetti:

"Bir aradayız, kardeşliğin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın tarafındayız. Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yardım kampanyasına Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor."

"Bu cephe sarsılmaz"

Altun'un paylaştığı videoda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Milleti, kardeşlikte sınır tanımaz. Vefakar, cefakar, onurlu, gururlu bir milletiz. Birlikte ağlar, beraber güleriz. Biz büyük Türkiye'yiz. Bugün birlik, dayanışma, yardımlaşma ve mücadele günüdür. Bu cephe sarsılmaz çünkü 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem."