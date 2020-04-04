Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs ile ilgili halk arasında yayılan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi ve vatandaşlara merak ettikleri hakkında doğru kanaldan bilgi verilmesi maksadıyla hizmete giren danışma hattına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. 18 Martta hizmete giren danışma hattına bugüne kadar 5 bin 500 civarında çağrı gelirken, vatandaşlara birçok konuda bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılıyor.

Hattın vatandaşların birçok sorununa çözüm getirdiğini dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, “Danışma hattımızı arayan vatandaşlarımızdan ateş, öksürük, ishal gibi semptomu olduğunu söyleyen kişiler yönlendirilirken, muhtemel vak’alara temas hikâyesi olduğunu belirtenlere de nelere dikkat edilmesi konusunda danışmanlık verilmektedir. Ayrıca arayan vatandaşlar ve işyeri yetkililerine günlük hayatlarında dikkat etmeleri gerekenler anlatılmaktadır. Yine 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kolonya, gıda yardımı, maddi yardım vs. talepleri alınırken, kanser hastası, diyaliz hastaları gibi tedavisi devam edenlerin dışarı çıkış izin ve tedbirleri konusunda yönlendirmeler yapılmaktadır” dedi.

Uzm. Dr. Kaşıkcı son olarak, vatandaşların kamuoyunda çıkan söylentilere inanmamalarını, koronavirüs ile ilgili doğru bilgi almak için resmi yayın organlarını takip etmelerini bakanlığımız Alo 184 hattı ya da müdürlüğümüz 0224 295 64 00 nolu danışma hattını aramalarını sözlerine ekledi.