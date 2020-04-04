Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 156'ya ulaştığını açıkladı.
Yurt dışında 156 Türk vatandaşı Covid-19'dan hayatını kaybetti
04.04.2020 - 21:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 156'ya ulaştığını açıkladı
Etiketler : türk,koronavirüs,yurtdışı,
693903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693903.aspx
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