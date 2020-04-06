Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 10 Mart’tan itibaren temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını artırıp bütün toplu taşıma araçları, açık alanlar, parklar, camiler ve vatandaşın yoğun olarak bulunduğu her noktayı titizlikle temizledi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bin 500 personel, koronavirüs mücadelesine katkı sağladı. Parkları kapatan ilk belediyelerden birisi olan Bursa’da 75 bin maske ücretsiz dağıtıldı. Bütün bu tedbirleri alan Bursa, Sağlık Bakanlığının son istatistiklerine göre, 259 vaka sayısıyla, nüfusa göre oranlanmada 15. sırada yer aldı. 12 bin 231 vakanın görüldüğü 15 milyonluk İstanbul on binde 7,88 oranıyla ilk sırada yer alırken İstanbul’u Isparta, Zonguldak, Sakarya, Konya, Kocaeli, İzmir, Ankara, Eskişehir, Samsun, Tekirdağ, Adana, Kayseri ve Balıkesir takip etti.