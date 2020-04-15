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Sağlıkta şiddetin önlenmesi için beş partiden ortak önerge
15.04.2020 - 04:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 04:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Genel Kurulunda, Mecliste grubu bulunan beş siyasi partinin ortak önergesiyle, sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme, Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklendi.
Etiketler : sağlıkta şiddet,önerge,
696657 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696657.aspx
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