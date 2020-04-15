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Sağlıkta şiddet yasası Meclis'ten geçti
15.04.2020 - 21:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Etiketler : sağlıkta şiddet,
696865 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696865.aspx
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