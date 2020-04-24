Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyaya yayılarak küresel salgın hâline gelen yeni tip Covid-19’a yönelik çalışmalar kapsamında, 65 ve üstü yaş grubunda olan sokağa çıkma kısıtlamasındaki kişilere maske ve kolonya dağıtımı başlamıştı. Söz konusu salgın tedbirleri doğrultusunda, 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitlerinin bulunduğu pakette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşlara hitaben yazdığı bir de mektup yer alıyordu.

Erdoğan’ın mektubunun da içinde olduğu hediye paketleri, İstanbul’da polis ve jandarma tarafından oluşturulan ekiplerce, sokağa çıkma kısıtlamasındaki vatandaşların evlerine ulaştırıldı. İstanbul’da 10 günde tamamlanan dağıtımda 1 milyon 109 bin 152 kişinin kapısına gidildiği kaydedildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, 10 gün içinde 1 milyon 85 bin 991 ikamete dağıtım gerçekleştirirken, jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında 23 bin 161 adrese dağıtım yaptı. Buna göre hediye paketlerindeki maske ve kolonyalar 39 ana dağıtım merkezinde depolandı. Çalışma kapsamında 86 okul tali dağıtım merkezi hâline getirilirken, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün tahsis ettiği araçlar kullanıldı.

DAĞITIM SIRASINDA SOSYAL MESAFE KURALLARI AKSAMADI

Covid-19 tedbirleri alınarak gerçekleştirilen dağıtım çalışmalarında, ana dağıtım merkezi olarak kullanılan okullardaki grup amirlerinin, teslimatı yapılacak paketleri alarak ara dağıtım merkezine ulaştırırken, kolonya ve maskelerin teslimi sırasında da sosyal mesafe kuralına harfiyen uyulduğu gözlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MEKTUBU

Covid-19 salgını tedbirleri doğrultusunda vatandaşlara ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitindeki pakette, Erdoğan’ın vatandaşlara hitaben yazdığı bir de mektup yer alıyor. Dağıtılan paketlerde yer alan o mektupta Erdoğan, “Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Sadık Kahraman İHA