Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar’da bulunan 291 Türk vatandaşı, 26 Nisan’da Manisa’ya getirilip öğrenci yurdunda karantina altına alındı. AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, burada bulunan üç kadının yeni anne olduğunu öğrendi. Bunun üzerine ekipler, hayatlarındaki ilk "Anneler Günü" karantina süresine denk gelen kadınlar için harekete geçti. Üç anneye ve bebeklerine hediyelerle, çiçeklerle sürpriz kutlama yapıldı. Çok şaşırdığını belirten anneler AFAD ekiplerine teşekkür etti.

KAHRAMANLAR YİNE GÖREVDE

Koronavirüs salgını ile mücadele eden sağlık çalışanları, Anneler Günü'nü mesai başında karşıladı. Bu günü de evlatlarından uzak kalan sağlıkçılar, telefonda görüntülü görüşerek hasret gidermeye çalıştı. Ankara Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Sevil Baltacı Özen “İki yaşında bir oğlum var. Sürecin başından bu yana göremiyorum. Bakanlığın bize sağlamış olduğu otel ve misafirhanelerde kalıyoruz. Süreç yorucu ve zor” diye konuştu.