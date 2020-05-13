Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün de Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’ya tıbbi yardımlarını taşıyan askerî uçak Ankara’dan havalandı. Uğurlama töreninde bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un yanı sıra Dominik, Haiti, Polonya ve Moldova’ya da yardım yapıldığını belirtti. Türk Kızılay olarak yardım gönderdikleri ülke sayısının 17’ye yükseldiğini bildiren Altan “Organizasyonlarımız devam edecek. Milletimizin desteğiyle Türkiye’nin merhamet elini dünyanın her tarafına ulaştırmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.