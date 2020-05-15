Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı için haftanın belirlenen gün ve saatlerinde sokağa çıkma izni verildi. 0 - 14 yaş arası geçtiğimiz gün dışarı çıkmıştı. Bugün ise 15 - 20 yaş arası gençler dışarı çıktı. Dışarı çıkan gençler bisiklete bindi, uçurtma uçurdu, parklarda gezdi. Pendik’de de gençler Türk bayraklı 60 metrekarelik uçurtmayı havalandırdı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.
15-20 yaş arasına 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı
15.05.2020 - 11:05 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı 15-20 yaş gençler sokaklara akın etti. Pendik sahilde bir araya gelen gençler Türk bayraklı uçurtma uçurdu.
Kaynak: İHA
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