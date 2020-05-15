Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı için haftanın belirlenen gün ve saatlerinde sokağa çıkma izni verildi. 0 - 14 yaş arası geçtiğimiz gün dışarı çıkmıştı. Bugün ise 15 - 20 yaş arası gençler dışarı çıktı. Dışarı çıkan gençler bisiklete bindi, uçurtma uçurdu, parklarda gezdi. Pendik’de de gençler Türk bayraklı 60 metrekarelik uçurtmayı havalandırdı. O anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.