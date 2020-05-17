Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri’de park ve sahil şeridinde gezinti yapan 65 yaş üstü vatandaşlara çiçek ve maske dağıttılar. Değer yandan bazı vatandaşların sahilde güneşlendikleri, ayaklarını denize soktukları gözlerden kaçmadı. Vatandaşlar, özellikle sahil bandında uzun yürüyüşler yaptılar. Bu arada cumhuriyet alanı bölgesinde de vatandaşların yoğun oldukları gözlendi. Emekli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Erdek’te 6 saatlik sokağa çıkma izni 65 yaş üstündeki vatandaşlar ise bu ikinci izin günü bizlere adeta "ilaç gibi" geldi dediler.