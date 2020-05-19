Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda “Bakan’ımız Sayın Süleyman Soylu’nun başkanlığında, Koordinasyon ve Güvenlik Toplantısı öncesi, Jandarma Harekât Merkezinde, bölgelerin son durumunun değerlendirilmesi gerçekleştirildi” denildi. Paylaşımda, ayrıca toplantıdan fotoğraflara da yer verildi. Fotoğraflarda komutanların anlattığı bilgileri Bakan Soylu’nun tek tek not alması dikkatlerden kaçmadı.

HAKURK’A BOMBA YAĞDI

Masada istişareler sürerken sahada da güvenlik güçleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen PKK’lı 3 teröristin, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Van’ın Başkale ilçesinde ise terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.