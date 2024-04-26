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SPK Lila Kağıt halka arzını onayladı fiyatı 37,39 TL oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
SPK Lila Kağıt halka arzını onayladı fiyatı 37,39 TL oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hangi şirketler halka arz olacak, sorusu cevap buldu. Sermaye Piyasası Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına onay verdi. Lila Kağıt halka arzın ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Peki, Lila Kağıt halka arz kaç lot verir? Lila Kağıt halka arzı ne zaman? Katılım endeksine uygun mu? Bilgiler haberimizde...

Lila Kağıt halka açık mı, sorusuna cevap aranıyor.  Lila Kağıt halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Peki borsa kodu ne olacak? Halka arz kaç lot düşer? Lila Kağıt büyüklüğü ne kadar? Tüm merak edilenler haberimizde...

LİLA KAĞIT NE ZAMAN HALKA ARZ OLACAK?

Lila Kağıt’ın yüzde 5'i,n üzerinde ortaklığı bulunan 11 ortaklı bir şirket olarak taslak izahnameye göre bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek. 

Şirket halka arzdan elde edeceği gelir yüzde 40 Erzurum, yüzde 15 Ergene, yüzde 30 işletme sermayesinde kullanılacak.

Lila Kağıt halka arz tarihi henüz belli olmadı, tarih onaylı izahname yayınlandıktan sonra netleşecek. Halka arzının büyüklüğü 4,48 milyar TL oldu.

SPK Lila Kağıt halka arzını onayladı fiyatı 37,39 TL oldu - 1. Resim

LİLA KAĞIT KAÇ LOT DÜŞER?

Lila Kağıt’ın halka açıklık oranı yüzde 20,33 oldu. Toplamda 120 milyon adet lot dağıtılacak.

LİLA KAĞIT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Lila Kağıt'ın katılım endeksine uygun olup, olmadığı henüz netleşmedi. Uygunluk onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacak.

SPK Lila Kağıt halka arzını onayladı fiyatı 37,39 TL oldu - 2. Resim

LİLA KAĞIT EN SON KARI KAÇ?

Lila Kağıt'ın en son 2023 eylül ayında hasılatı 5,4 milyar TL brüt karı 2 milyar TL oldu.

Halka arz fiyatı ise 37,39 TL olarak belirlendi.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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