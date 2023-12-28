Koton'un hedefi 2040'ta karbon nötr olmak

28 Aralık 2023 02:33 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 02:33

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - 2040’a kadar karbon nötr olmayı hedefleyen şirket, 2022’de gelirinin yüzde 25’ini sürdürülebilir ürünlerden elde etti. 29 ülkede 433 mağazası bulunan ve online kanallarla birlikte toplam 69 ülkede yer alan Koton, rapor çıktılarını açıkladığı toplantıda Suya Saygı Koleksiyonunun yeni sezonunu da tanıttı. Şirketin ilk defa kurumsal katılım gösterilen COP28’e ait izlenimlerinin de paylaşıldığı toplantıya Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, Koton Yönetim Kurulu üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülden Yılmaz, Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu ve Suya Saygı Koleksiyonunun yüzü Şahika Ercümen katıldı. Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz, bu yıl COP28’de ilk kez moda endüstrisinden bahsedildiğini belirterek “Biz de Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda öncü markalarından biri olarak hem bu inovatif yaklaşımları duymak hem de deneyimlerimizi paylaşmak için COP28’e katıldık. Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında önemli inisiyatifler alan bir şirketiz, orada Türkiye’yi temsil etmekten mutluluk ve gurur duyduk” dedi.

"41 MAĞAZAMIZDA 'SIFIR ATIK SERTİFİKASI' ALDIK"

Koton Yönetim Kurulu üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülden Yılmaz ise “Dünya değişiyor. Eskiden ne ürettiğimize bakardık. Şimdi üretirken ne tükettiğimize de bakıyoruz. Çözüm gelecekse ancak topyekûn bir mücadeleyle gelecek. Bireyler, kurumlar ve devletler hep beraber çözümün parçası olacak. Bizim gelecek vizyonumuzda sürdürülebilirlik birinci gündem maddesi olmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

Koton CEO’su Dr. A. Bülent Sabuncu da “2040 yılına kadar karbon nötr olmayı ve 2030’a kadar da bütün tesislerimizde yenilenebilir enerji kullanmayı planlıyoruz. Ayrıca 2026 yılına kadar geri dönüştürülmüş ambalaj kullanımı oranını 2023’e kıyasla yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Genel müdürlük, lojistik merkezlerimiz ve 41 mağazamızda Sıfır Atık Sertifikası aldık. 65 bin fidanın dikilmesi girişimlerini destekledik” dedi. Suya Saygı Koleksiyonunun yüzü Şahika Ercümen ise “Su benim evim, deniz ve okyanuslar yaşam alanım. Evimi korumak için, çözüm için bir şeyler yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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