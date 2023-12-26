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    Müşteriler topa tuttu, Japon firmadan özür gecikmedi

    Japonya'da mağazalar zinciri, yılbaşı pastalarının ‘ezilmiş şekilde teslimatı’ sonrası özür diledi. 900 müşteriyle tek tek iletişime geçeceklerini belirten firma sistemlerini iyileştireceklerine de vurgu yaptı.

    Müşteriler topa tuttu, Japon firmadan özür gecikmedi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Japonya’da sipariş verilen yaklaşık 900 yılbaşı pastasının ezilmiş şekilde teslim edildiği şikayetleri sonrası, ünlü mağazalar zinciri Takashimaya Co. özür diledi.

    EZİLMİŞ TESLİM KIZDIRDI

    Ünlü Takashimaya Co. firmasından hafta sonundan beri 5 bin 400 yene (38 dolar) çevrim içi sipariş verilen yaklaşık 900 "donmuş çilek fırfırlı" yılbaşı pastasının, "ezik" teslim edildiği ortaya çıktı.

    Yüzlerce müşterinin, teslim aldıkları “ezilmiş, kreması dağılmış, çilekleri düşmüş kek” fotoğrafıyla, sosyal medya hesapları üzerinden firmaya şikayetlerini bildirdi.

    Durumun kamuoyuna yansıması sonrası mağazalar zinciri Takashimaya Co. yaptığı açıklamada müşterilerinden özür diledi.

    MÜŞTERİLERLE BİRE BİR TEMASA GEÇİLECEK

    İmalattan teslimata kadar sorunun yaşandığı aşamanın saptanmaya çalışıldığı kaydedilen açıklamada, müşterilerle birebir temasa geçileceği belirtildi.

    Firma içi yönetim sisteminin geliştirilmesi için her türlü çabanın gösterildiği bildirilen açıklamada, siparişlerin paketleme ve teslimatından sorumlu şirketlerle iletişim halinde olunduğu kaydedildi.

    Ulusal basında, Japon firmanın, müşterilere para iadesi ya da yeni bir pasta teslimatını planladığı aktarıldı.

    Düzenleyen: Melin Öztürk - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    JaponyaTakashimayaPasta
    Haberler > Dünya > Müşteriler topa tuttu, Japon firmadan özür gecikmedi
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