Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." dedi.