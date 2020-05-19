Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz
19.05.2020 - 23:07 | Son Güncelleme: 19.05.2020 - 23:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Koronavirüs salgını sebebiyle buruk bir ramazan geçirdik ancak Rabbimizin buyurduğu gibi her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır. İnşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz." dedi.
Etiketler : recep tayyip erdoğan,koronavirüs,
705378 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705378.aspx
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