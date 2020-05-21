Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışından planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlara dair yeni uygulamaların düzenlendiğinin aktarıldığı genelgede şu ifadeler yer aldı: Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşlarımızın 14 günlük izolasyonları artık KYK yurtlarında yapılmayacak. Kişilerin havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı ve hâlen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 günlük karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.