Yurt dışından planlı uçuşlar ile gelecek vatandaşlara dair yeni uygulamaların düzenlendiğinin aktarıldığı genelgede şu ifadeler yer aldı: Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşlarımızın 14 günlük izolasyonları artık KYK yurtlarında yapılmayacak. Kişilerin havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı ve hâlen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 günlük karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.
Yurt dışından gelenler KYK'da artık kalmayacak
21.05.2020 - 02:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 02:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt dışından gelen Türk vatandaşları yeni tip koronavirüs pandemisi sebebiyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yerlerde 14 gün karantinaya alınıyordu. Sağlık Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgeyle artık yurtta karantina uygulamasının yapılmayacağını bildirdi.
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705648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/705648.aspx
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