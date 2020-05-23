Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa merkezli Hodrimeydan haber sitesi tarafından bu yıl 29 Ekim - 29 Nisan tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Uluslararası Paris Ödüllü Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmaya 2075 fotoğrafçı katılırken 12 kişilik jüri, ilk aşamada 15 Mayıs 2020 itibarıyla 2075 fotoğraf arasından dereceye giren 244 fotoğrafı belirledi. Sonrasında her jüri üyesinin seçtiği 20 fotoğraf arasında kesişen fotoğraflar belirlendi ve jüri bu kez 10 fotoğraf arasından, birinci, ikinci, üçüncü ve jüri özel ödülünü belirledi. Geçen yılın birincisi olan Dr. Serdar Dalkılıç ise buna ilaveten öncüsü olduğu Prestij Ödülü’nün sahibini belirledi. Rekor katılımın olduğu bu yılki yarışmada İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) Bitlis’in Ahlat ilçe muhabiri Özkan Olcay, ‘Tozlu Yolculuk’ adlı fotoğrafıyla 2074 kişiyi geride bırakarak birinci oldu.

İHA muhabiri Özkan Olcay, çektiği fotoğraflarla bölgeyi tanıtmayı amaçladığını söyledi. Olcay, “Gazetecilik mesleğimin yanında fotoğraf sanatını icra etmemdeki en büyük amaçlarımdan biri de bölgemizin güzelliklerini fotoğraf aracılığıyla tanıtmaktır. Bu amacıma ulaşmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Bölgemizi fotoğraf sanatı aracılığıyla ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak için çalışmalarımı sürdüreceğim” dedi.

Öte yandan yarışmanın sonuçlanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yarışma organizatörlerine ve kendisini birinciliğe layık gören jüriye teşekkür eden İHA Muhabiri Olcay’a tebrik mesajları yağdı.