Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Gül, şunları söyledi:

Bilim Kuruluyla da yapılan görüşmeler çerçevesinde, cezaevlerinde 1 Haziran’dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır. Görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular ilave görüş hakkına sahip olacaklar. İddianamenin düzenlenmesi, iddianamenin kabulü işlemleri 1 Haziran itibarıyla başlamış olacak, yine pazartesi bölge adliye, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde yargıyla ilgili faaliyetler başlayacak. 16 Haziran itibarıyla bütün duruşmalar ve durdurulan tüm süreler de başlamış olacak. Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek. Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek.



20 TEMMUZ’A KADAR MÜSAADE YOK

Bu arada, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu yargıda normale dönüş eylem planını hazırladı. Adliyelerde görev yapan tüm hâkim ve cumhuriyet savcılarına duyurulan plana göre, salgın tedbirleri sebebiyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz’a kadar hâkim ve cumhuriyet savcılarının yıllık izin talepleri karşılanmayacak.



ALTYAPI HAZIR

Avukatlar duruşmaya online katılabilecek

∂ Adalet Bakanlığı, avukatların duruşmalara online katılım sağlayabilmesi için altyapı çalışmalarını tamamladı. Bakanlık, mahkemelerde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’ne (SEGBİS) benzeyen bir uygulama oluşturdu. Ayrıca, sonrasında bir sıkıntı yaşanmaması için sistemde deneme duruşmalar da gerçekleştirildi. Sistemin, özellikle sanık sayısı fazla olan Ağır Ceza Mahkemelerinde kullanılacağı belirtildi. Avukatların, duruşmalara online katılıp katılmayacağı ise kendi tercihlerine bırakıldı.

Ebru Karatosun ANKARA