Biri Sancaktepe'de diğeri Yeşilköy'de olan iki acil durum hastanesi bin sekizer yatakla hizmete girdi. Hastanelerde hasta kabulü de başladı. Koronavirüse yakalananların öncelikli olarak alındığı hastaneler, ileri teknoloji cihazları ile dikkat çekiyor. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne, Prof. Dr. Murat Dilmener'in şahsi eşyalarının sergilendiği özel bir köşe yapıldı. Sancaktepe'deki hastanede ise Prof. Dr. Feriha Öz'ün fotoğrafı duvara asıldı. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş “Yirmi iki kişi şu an burada tedavi ediliyor. Otuz’a yakın hasta daha çekeceğiz. Böylece yavaş yavaş kapasitemizi arttıracağız” dedi.

Hekim tayinlerinin devam ettiğini belirten Adaş “Şu an yaklaşık 100 kadar doktor geldi. Gelişler de hızla devam ediyor. Onun yanında hemşire de geldi. Teknisyen, veri giriş, güvenlik geldi. Sağlık Bakanlığının yeni aldığı elemanlar var. Onlar gönderiliyor. Tabii geldikten sonra bir eğitimden de geçiriyoruz. Bu eğitimde birilerimiz de gece gündüz çalışıyor” dedi. Pandeminin ardından hastanenin nasıl kullanılacağıyla ilgili bilgi veren Adaş “Multidisipliner, her hastaya yönelik ve her türlü girişimi yapabilecek şekilde kullanmanız lazım. Burası Yeşilköy Havaalanı bölgesi. Uçak pisti var. Helikopter pisti var. Demek ki, bunu ulusal ve uluslararası hasta transportuna yönelik şekilde planlamamız lazım. Sağlık Bakanlığının bu konuda çalışmaları da var” diye konuştu.